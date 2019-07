Rebic, c’è anche l’Inter sulle sue tracce

Romelu Lukaku rimane la prima scelta, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, un colpo per l’attacco dell’Inter potrebbe essere anche Ante Rebic. Se l’attaccante belga non dovesse arrivare, la dirigenza nerazzurra potrebbe muoversi per l’ex calciatore della Fiorentina – sul quale la società viola mantiene il 50% sulla futura rivendita – per il quale l’Eintracht Francoforte chiede 40 milioni di euro.