Rebic-Silva: Eintracht e Milan contenti, ma la Fiorentina rischia la beffa

André Silva è passato a titolo definitivo dal Milan all’Eintracht Francoforte, mentre Ante Rebic, nelle prossime ore, sarà ufficializzato come un nuovo giocatore interamente di proprietà del club rossonero. Da Casa Milan – scrive Tuttosport – spergiurano che le due operazioni siano separate, ma c’è un alone di mistero sui termini economici delle contrattazioni.

Dalla Germania, sia la Bild sia Kicker, parlano di un incasso da 9 milioni a favore del Milan per la cessione di Silva il che, a livello di bilancio, sarebbe deleterio per il Milan visto che i rossoneri andrebbero a produrre una minusvalenze da circa 4,6 milioni rispetto alla quota ammortamento prevista. Ma tale somma acquisisce un senso se dovesse prendere dopo l’ipotesi di una svalutazione del cartellino dell’attaccante portoghese, con il contestuale acquisto di Rebic a zero. L’Eintracht, nel suo bilancio, ha praticamente ammortato la spesa fatta per prendere il croato dalla Fiorentina e se i termini dovessero essere questi, i viola rimarrebbero beffati visto che vantavano il 50% sulla futura rivendita di Rebic. E non è un mistero – prosegue il quotidiano torinese – che a Firenze si respiri un’aria pesante quando viene toccato questo argomento, ma anche la dirigenza viola aspetta di capire i parametri economici dell’operazione prima di trarre delle somme definitive.

-> Tutte le notizie di mercato della Fiorentina