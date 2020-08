Ranieri verso un nuovo prestito in B: Lotito ha messo gli occhi sul giovane viola

Luca Ranieri è reduce da un’esperienza positiva ma sfortunata all’Ascoli: poche partite da titolare, buoni segnali, ma un brutto infortunio che ne ha condizionato la seconda parte di stagione. Adesso, per il prossimo campionato, riferisce Il Mattino, la Salernitana del presidente Lotito e del nuovo allenatore Castori vorrebbe puntare sul difensore di proprietà della Fiorentina, ancora in prestito, formula alla quale i viola certo non si opporrebbero.

IL CAMPIONATO DI SERIE B DEVE EMETTERE GLI ULTIMI VERDETTI: SEGUILO SU NUMERICALCIO