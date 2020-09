Possibile futuro lontano da Firenze per Luca Ranieri. Il difensore classe 199, infatti, piace alla Salernitana di Castori, alla ricerca di uno-due rinforzi per il reparto arretrato. Il giocare, reduce dall’esperienza all’Ascoli, piace per la sua duttilità visto che può essere schierato sia come terzino che come centrale. Come scrive tuttosalernitana.com, la Fiorentina sembrerebbe d’accordo per un prestito di un anno.

