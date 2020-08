Come si legge sull’edizione odierna del Corriere Adriatico, difficilmente Luca Ranieri, centrale di difesa di proprietà della Fiorentina, resterà ad Ascoli. Anche se le possibilità sono ridotte al lumicino, nel caso in cui Brosco andrà via, l’Ascoli farà do tutto per trattenere il difensore ligure.

