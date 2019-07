Rafinha in salita: preferisce la Spagna. E in Italia spunta un altro club interessato

Novità alla Spagna sul futuro di Rafinha (SCHEDA), giocatore del Barcellona accostato anche alla Fiorentina nel corso degli ultimi giorni. Secondo Sport, il centrocampista classe ’93 preferirebbe restare in Spagna, con il Valencia in pole tra i club della Liga sulle sue tracce. Da non sottovalutare però anche un approdo in Serie A: oltre alla Fiorentina, per lui, si sarebbe fatta viva anche l’Atalanta.