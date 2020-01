Emergono nuovi dettagli dal passaggio di Pedro al Flamengo, da poche ore ormai ufficiale. La Fiorentina ha ceduto in prestito con diritto di riscatto al club carioca – fino alla fine del 2020 – l’attaccante, tenendosi uno spiraglio aperto per la recompra. Inoltre, qualora il club brasiliano optasse per riscattare Pedro tra un anno e una terza squadra fosse interessata all’acquisto del centravanti, la Fiorentina potrà pareggiare tale offerta per riportarlo a Firenze: una clausola molto comune negli sport americani.