Radio Bruno: Italiano slitta a settimana prossima? Ma chiusura non in discussione

Rallentamenti per l'annuncio del nuovo tecnico? Trattativa non in discussione, ma Italiano può slittare a settimana prossima

Redazione VN

Come riporta Radio Bruno, potrebbe slittare ai primi giorni della prossima settimana l'annuncio ufficiale del nuovo tecnico viola. In pole resta Vincenzo Italiano, per il quale si registra un piccolo rallentamento legato allo Spezia. Ormai la società ligure si è rassegnata a dover perdere l'allenatore dell'accoppiata promozione-salvezza, ma vuole prima chiudere per il nuovo allenatore prima di liberare l'ex tecnico del Trapani.

I tempi si allungano, anche perché lo Spezia non avrebbe mai prospettato uno scenario così imprevisto a fronte del rinnovo appena 20 giorni fa. La volontà di tutte le parti è però ormai chiara: c'è volontà di chiudere ma serve risolvere anche alcuni cavilli legali e burocratici. Solo a quel punto la Fiorentina potrà annunciare Vincenzo Italiano.