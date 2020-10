Quarta e Callejon: ecco i rinforzi per mister Iachini

Esterno di fascia e centrale difensivo. Sono questi i due obiettivi in casa viola per questi ultimi giorni di mercato. Questa mattina su le pagine de Il Corriere dello Sport Stadio si analizzano i profili José Maria Callejon e Martinez Quarta, entrambi molto molto vicini alla società viola.

Per l’ex Napoli si lavora per trovare l’accordo su una base biennale da 4 milioni totali. Per l’argentino del River Plate invece si cerca di limare l’offerta con il club argentino che vorrebbe più soldi nonostante sia consapevole che il proprio difensore è in scadenza di contratto e non rinnoverà. Ceccherini potrebbe partire per far spazio ma attenzione anche a capitan Pezzella, corteggiato dal Milan ed altri club spagnoli.

