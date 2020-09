Luca Ranieri potrebbe lasciare nuovamente la Fiorentina dopo il prestito all’Ascoli. Secondo il Corriere dello Sport, il difensore piace al Lecce dell’ex viola Pantaleo Corvino. La concorrenza per il club salentino, però, non manca perché – come scrive TMW – il giocatore piace anche alla Spal e al Crotone.

> CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MERCATO DELLA FIORENTINA