Gervinho, il Parma si tutela. Fiorentina e Inter osservano, Fenerbahçe in pole

Quale futuro per Gervinho (SCHEDA)? Secondo quanto riporta alfredopedulla.com, l’attaccante classe ’87 rientrerà Italia tra qualche giorno. Gervinho ha altri due anni di contratto, il Parma vorrebbe tenerlo, ma nel frattempo ha preso Karamoh, quasi Cornelius e ha prenotato Barrow, chiara conferma che comunque si sta muovendo e non poco sul mercato degli attaccanti scegliendo profili di assoluta qualità. L’ivoriano ha diverse proposte, il Fenerbahçe sta spingendo più di altri club, ma ricordiamo che in Italia piace molto a Conte e anche alla Fiorentina.