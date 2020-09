Pulgar, tentazione inglese. Ma Pradè risponde picche

Tentazione inglese per Erick Pulgar. Come scrive La Nazione, dopo i sondaggi di giugno, il West Ham avrebbe chiamato di nuovo Firenze. Offerta bassa? La risposta di Pradè è quella di sempre e non passa attraverso la questione-soldi: il centrocampista come il resto della rosa viola non è sul mercato.

