Pulgar, il Cagliari non molla il cileno

Eusebio Di Francesco sta ancora cercando un regista per il suo Cagliari, ed Erick Pulgar è un nome che piace molto al tecnico dei sardi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina sta aspettando un’offerta ufficiale, con il club di Giulini che prova a convincere il giocatore usando la carta Duncan, e ad abbassare le pretese della Fiorentina inserendo contropartite come Pavoletti. In questo momento però la Fiorentina sta cercando altro, complicando al trattativa per i sardi.