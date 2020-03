Programmato un incontro con l’Inter: Dalbert può rimanere viola, molti dubbi su Biraghi

Il calcio è impegnato a fronteggiare l’allerta Coronavirus, ma intanto il mercato non si ferma. Certamente non quello dell’Inter, già al lavoro per definire alcune situazioni legate alle corsie laterali. Secondo quanto riporta Calciomercato.com infatti, è già stato fissato un contatto con la Fiorentina per fine aprile, un’occasione per iniziare a definire la situazione di Dalbert e Biraghi. La Viola è contenta del brasiliano, arrivato in prestito secco, e nell’incontro potrebbe emergere la volontà di impostare un acquisto a titolo definitivo per la prossima estate: in caso contrario, Dalbert tornerà all’Inter, che valuterà poi soluzioni in uscita soprattutto in Francia. Su Biraghi invece, i nerazzurri devono fare riflessioni in vista della compilazione delle prossime liste UEFA, ma al momento non sembra esserci l’intenzione di esercitare il diritto di riscatto, con l’esterno che dovrebbe quindi fare ritorno a Firenze.