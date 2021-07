Problemi per Lirola? Il Marsiglia aumenta il pressing sull’alternativa a destra

Viste le difficoltà nel chiudere in tempi stretti la trattativa per il ritorno di Lirola, il club transalpino si starebbe guardando attorno

Il primo obiettivo, ma non l'unico per rafforzare la corsia destra. L'Olympique Marsiglia si guarda attorno alla ricerca della possibile alternativa al Pol Lirola , il cui futuro resta ancora tutto da scrivere.

Secondo quanto riporta l'edizione valenciana del quotidiano sportivo ElDesmarque, viste le difficoltà riscontrate nel chiudere in tempi stretti la trattativa per il ritorno in Francia di Lirola, il club transalpino starebbe aumentando il pressing sul danese Daniel Wass del Valencia. Il giocatore, anch'esso terzino destro, ha il contratto in scadenza nel 2022.