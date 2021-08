“Primo tentativo dell’Inter per Vlahovic andato a vuoto. Offerti 50 milioni”

Secondo Alfredo Pedullà il club nerazzurro avrebbe fatto un'offerta per il centravanti serbo: respinta al mittente

Fiorentina a tutta Serbia. Non solo Milenkovic e Nastasic, c'è pure il caso Vlahovic e le sirene nerazzurre. Alfredo Pedullà su Twitter spiega la situazione di casa Inter: Ausilio e Marotta sono contrari alla cessione di Lukaku, potrebbero minacciare le dimissioni a fine mercato ma per ora si guardano intorno e stanno pensando al centravanti viola, a Zapata dell'Atalanta ed a Scamacca del Sassuolo per rimpiazzare eventualmente il belga. Secondo il giornalista, nella giornata di oggi i due dirigenti del club meneghino avrebbero contattato la Fiorentina ed offerto per Vlahovic 50 milioni. Proposta, questa, nemmeno presa in considerazione dai gigliati.