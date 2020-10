Primavera, UFFICIALE: dal Südtirol arriva Gabrieli. La formula dell’operazione

Il 18enne Niccolò Gabrieli, terzino destro, all’occorrenza centrocampista di destra o difensore centrale, cresciuto nel settore giovanile biancorosso, facendo tutta la trafila fino all’approdo in Berretti, per poi mettersi a disposizione della prima squadra approda (in prestito) alla Primavera della Fiorentina. Gabrieli ha debuttato in serie C il 17 novembre 2019 nel corso della gara interna con la Sambenedettese, giocando anche il 24 febbraio contro l’Arzignano. 2 presenze in campo, 15 in panchina.

In maglia viola, nella formazione Primavera, guidata da Alberto Aquilani, ritrova il compagno di squadra Eljon Toci, 17enne, attaccante-punta centrale di piede destro, che aveva debuttato in C contro il Rimini il 20 gennaio scorso ed era sceso in campo anche contro l’Arzignano, sul campo della Fermana e contro il Modena, al “Braglia” nella giornata prima del lockdown. Toci, trasferitosi qualche settimana fa alla Fiorentina (in prestito) ha già disputato un paio di gare del campionato Primavera con la casacca viola.

