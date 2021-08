Primavera, De Laurentiis fa le cose in casa e soffia Mercurio alla Fiorentina

Il Napoli ha battuto la concorrenza dei viola sul classe 2003

Come si evince dalle storie sul suo profilo Instagram, Giovanni Mercurio non sarà un giocatore della Fiorentina, ma del Napoli. Il promettente classe 2003 passa dal Bari agli azzurri, rimanendo sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, dopo essere stato davvero vicino ai viola. Un trasferimento che avrebbe ricalcato quello di Castrovilli, ma che non si è alla fine concretizzato.