Presi Kouamé, Duncan e Igor: tris da 33 milioni

Ieri la Fiorentina ha raggiunto gli accordi col Genoa per Koaumé (SCHEDA), col Sassuolo per Duncan (SCHEDA) e con la Spal per Igor (SCHEDA). Come scrive La Nazione, sono stati spesi circa 33 milioni di euro. La manovra più complessa, ma c’era da prevederlo, quella che ha portato all’ok a Duncan (15 milioni più uno); quella tutto sommato più scorrevole è stata l’operazione con la Spal per Igor, dove si era partiti sulla base di un riscatto obbligatorio, per poi arrivare a un trasferimento a titolo definito, da subito (6 milioni).