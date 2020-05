Fiorentina su Fares, pres. Spal: “Lo cercano tante società”

Uno dei giocatori più accostati alla Fiorentina in queste settimane per la prossima stagione è Fares (SCHEDA), difensore della Spal. Intervenuto in conferenza stampa, Walter Mattioli, presidente del club emiliano, ha parlato anche del giocatore (parole riprese da TMW):

Fares ha diverse società che lo cercano. Se dimostrerà il suo grande valore fino a fine campionato, vedremo. Ma ce ne sono tanti di ragazzi che piacciono.

Come riportato sempre da TMW, Fiorentina e Torino, al momento, sono i club maggiormente interessati al calciatore classe ’96 che la scorsa estate – quando era a un passo dal trasferimento all’Inter – fu bloccato da un brutto infortunio che l’ha tenuto ai box per diversi mesi.