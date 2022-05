Pres. Peñarol: “Alvarez partirà a giugno. Due club italiani su di lui”

Novità sul futuro di Agustin Alvarez, attaccante seguito da tempo dalla Fiorentina, vicina ad acquisirlo dal Penarol a gennaio scorso

Con il riscatto di Piatek sempre più in bilico, la Fiorentina dovrà tornare sul mercato per regalare a Italiano un altro attaccante da affiancare a Cabral. Uno dei profili è Agustin Alvarez, giocatore del Peñarol. Il presidente del club, Ignacio Ruglio, è intervenuto a Teledolce, per parlare del futuro della giovane punta: