Pres. Gremio: “Pedro grande giocatore, ma impossibile prenderlo adesso”

Intervistato da Radio Grenal, il presidente del Gremio Romildo Bolzan Jr ha parlato dell’interesse del club alegrense verso Pedro, spegnendo sul nascere qualsiasi voce di mercato: “E’ un grande giocatore – ha detto – un goledor, ma per come stanno le cose adesso posso dire che è praticamente impossibile (prenderlo n.d.r.)”. Nelle scorse ore si era sparsa la voce che accostava l’attaccante viola al ritorno in patria. Un’idea che si è immediatamente rivelata fantamercato.