Pres. Gremio: “Pedro da noi? Questa notizia non è vero”. Flamengo sempre in testa

La situazione di Pedro tiene banco anche in Brasile. Il giocatore è ambito sia dal Gremio che dal Flamengo. Il presidente del primo club, Romildo Bolzan, ha smentito un accordo per l’arrivo della punta. “Questa notizia non è vera” ha dichiarato a Torcedores.com. Il Flamengo – come vi avevamo anticipato – è il club favorito per l’acquisto del giocatore. Il suo agente è in Italia per definire la situazione. Marcos Braz, vice presidente del calcio di Flamengo, ha ammesso in una chiacchierata informali con la stampa brasiliana che ci sono discorsi sull’attaccante.