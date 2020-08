Fabrizio Corsi, il presidente dell’Empoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare di Samuele Ricci, il centrocampista che la Fiorentina segue da tempo:

Noi vorremmo tenere Ricci anche perché non abbiamo necessità di cedere. Ha davvero una grande prospettiva. Non ci sono stati contatti recenti con il Napoli, non so nemmeno se interessa ancora agli azzurri: anche il procuratore ultimamente non ci ha parlato di un interesse del Napoli.