Premier League, alla faccia del Covid: il City sborsa 117 milioni per un colpo

Il Manchester di Guardiola acquista Grealish: colpo da 117 milioni

In un mercato condizionato su scala mondiale dai mancati introiti dovuti alla pandemia, il Manchester City batte un colpo da 117 milioni di euro. La larghissima somma sarà girata all'Aston Villa per l'acquisto del fantasista Grealish. Inoltre anche il Chelsea è pronto a rimodellare l'offerta all'Inter per Lukaku, con cifre che andranno ad aggirarsi sui 130 milioni.