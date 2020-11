Colloquio con la dirigenza, Prandelli vuole un attaccante: spunta Caicedo

La Fiorentina cercherà un attaccante durante il mercato di gennaio. Cesare Prandelli ha parlato con la dirigenza: serve un rinforzo là davanti. Come scrive calciomercato.com, Commisso è disposto ad accontentare il nuovo allenatore, senza però spese folli. Attenzione, allora, a Felipe Caicedo, 32 anni, della Lazio, in scadenza nel 2022, a segno 4 volte in 9 uscite stagionali. Per il club biancoceleste non è incedibile, per Caicedo la Fiorentina è l’occasione per sentirsi al centro di un progetto. Per il momento è solo un’idea, nelle prossime settimane potrebbe diventare qualcosa di più.