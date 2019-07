Praet intanto aspetta il Milan, ma la richiesta è troppo alta

Dennis Praet non molla la presa, e, come Veretout, lascia intendere di preferire il Milan alle altre destinazioni. Se però il francese alla fine ha detto sì alla Roma, per il belga la questione si fa più complicata, visto che, com’è stato riportato due giorni fa (LEGGI), Fiorentina e Leicester hanno ricevuto un “no”.

La Sampdoria continua a chiedere 25 milioni, ma il Milan non pare intenzionato a superare i 15/16. La volontà del giocatore avrà la meglio sulle pretese di Ferrero oppure si apriranno gioco forza altri spiragli?

