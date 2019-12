Praet-Banega piste calde, sogno Emre Can. Pradè lavora su rinforzi di qualità

Su input di Rocco Commisso, la Fiorentina correrà ai ripari a gennaio. Come scrive il Corriere Fiorentino, c’è bisogno di intervenire rapidamente ricercando profili d’esperienza e in grado di alzare qualitativamente il livello della squadra, come Dennis Praet del Leicester ed Ever Banega del Siviglia. Da tempo i colloqui sono avviati, anche se il profilo che corrisponde all’identikit che vorrebbe la Fiorentina è Emre Can.