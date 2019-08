Pradè mette sul piatto 16 milioni per Raphinha, venerdì giorno decisivo per Biraghi all’Inter

Il mercato della Fiorentina sta viaggiando, secondo Gianluca Di Marzio, su due binari: da una parte va avanti la ricerca di un nuovo esterno d’attacco, magari mancino, dall’altra invece occorre sbrogliare la questione terzino sinistro, con Cristiano Biraghi che vuol andare all’Inter. Domani, a tal proposito, i vertici viola incontreranno il procuratore del terzino sinistro della Nazionale, in attesa di capire se Dalbert accetterà o meno l’opzione Fiorentina. Per l’esterno offensivo, invece, Daniele Pradè ha incassato i no di Inter e Sassuolo per Politano e Berardi: l’attenzione si sposta, allora su Raphinha dello Sporting Lisbona, per il quale sono stati offerti 3 milioni per il prestito e 13 di riscatto obbligatorio.

SU TUTTITALENTI LE SCHEDE DEGLI OBIETTIVI VIOLA