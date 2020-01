Pradè ai saluti a fine campionato? Lo vuole lo Shakhtar Donetsk

Come Montella, anche Daniele Pradè è stato bersagliato dalla critica negli ultimi due mesi per gli errori commessi in fase di costruzione della Fiorentina edizione 2019/2020. Ma da qui a cambiare direttore sportivo dopo appena un anno ce ne corre, anche se nella serata di oggi il portale specializzato in calciomercato, ossia tuttomercatoweb.com, ha lanciato la bomba: il d.s. gigliato in questi giorni avrebbe incontrato un emissario dello Shakhtar Donetsk, non per portare un giocatore a Firenze, ma per parlare del proprio futuro. Il club ucraino, infatti, vorrebbe prendere Pradè come suo uomo mercato del futuro.