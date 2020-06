Possibile scambio di prestiti in vista tra Fiorentina e Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Leonardo Spinazzola (SCHEDA) potrebbe infatti vestire la maglia viola nella prossima stagione, con Cristiano Biraghi che farebbe il percorso opposto, sempre che l’Inter non eserciti il diritto di riscatto per l’esterno mancino, fissato a 12 milioni di euro.