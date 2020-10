Possibile nuovo arrivo in mediana: proposto un centrocampista del Chelsea

La Fiorentina potrebbe piazzare un altro colpo a centrocampo in questo finale di mercato, anche se probabilmente prima dovrà sfoltire un po’ la rosa visto che il reparto mediano appare abbastanza affollato. Secondo quanto raccolto da TMW al club viola sarebbe stato offerto Danny Drinkwater, centrocampista classe ‘90 in uscita dal Chelsea. Un profilo importante che la società per ora ha messo in stand by in attesa di capire l’evoluzione delle uscite in questi ultimi giorni.

