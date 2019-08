Possibile colpo in attacco: attenzione a Pedro

In quest’ultima settimana di mercato la Fiorentina potrebbe mettere a segno anche un colpo in attacco. Il profilo di Pedro (SCHEDA) del Fluminense non è ancora stato definitivamente scartato e se Simeone dovesse decidersi di mettersi in discussione altrove, da qui al 2 settembre non è da escludere un forte ritorno di fiamma. Per Pedro il club brasiliano chiede almeno 15 milioni per la metà del cartellino, ma la pretesa potrebbe abbassarsi visto che il principale investimento resta preventivato per l’esterno d’attacco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

SI SEGUE ANCHE RAPHINHA