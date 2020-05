Possibile asse caldo con la Roma: Florenzi e Spinazzola nel mirino

Come scrive La Nazione, in estate potrebbe diventare caldo il fronte di mercato tra Fiorentina e Roma. Florenzi (SCHEDA), di rientro in giallorosso dal Valencia e Spinazzola (SCHEDA) che con l’allenatore gialorosso Fonseca non ha legato un granchè, sono due elementi (oltre che obiettivi di mercato firmato Barone e Pradè) che spingerebbero la maglia della Fiorentina nella direzione del gruppo azzurro che vuole trascinare l’Italia nella direzione di traguardi importanti. In effetti, se si fosse giocato regolarmente l’Europeo 2020, entrambi avrebbero avuto ottime chance di far parte della comitiva azzurra. Chance che sono destinate a crescere – e non poco – nel corso dei prossimi mesi quando (e qui ecco tornare sulla scena la Fiorentina) Florenzi e Spinazzola avranno messo in fila presenze da titolari e sulla tabella di Mancini potrebbero essere a loro volta titolari anche all’Europeo.