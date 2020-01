Politano, scatto Napoli da 25 milioni. Battuta la concorrenza di Roma e Fiorentina

Matteo Politano si avvicina al Napoli. Come riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport, dopo essere saltato lo scambio tra l’esterno e Spinazzola l’esterno si avvicina al Napoli, pronto ad investire 25 milioni. Secondo l’esperto di mercato, battuta la concorrenza di Roma e Fiorentina. Il calciatore però, non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione, ostacolo non di poco conto visti i rapporti tesi degli ultimi giorni. L’affare è stato impostato sulla base di un acquisto a titolo definitivo o di un prestito con obbligo senza condizioni: già domani il Napoli proverà a trovare un accordo con Politano.