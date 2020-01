Uno dei giocatori più volte accostati alla Fiorentina è Matteo Politano, finito ai margini nell’Inter di Antonio Conte. Come scrive Tuttosport, quella viola è una piazza che il giocatore nerazzurro sta considerando visto l’arrivo di Iachini in panchina (lo valorizzò da attaccante nel Sassuolo), così come la Roma, la squadra della sua città.