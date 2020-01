Politano, l’Inter vuole monetizzare. Sull’ex Sassuolo piombano Roma e Atalanta

L’Inter è in cerca di un attaccante vero da utilizzare come alternativa al tandem Lautaro-Lukaku ed ecco perché la dirigenza nerazzurra sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di mettere sul mercato Matteo Politano (qui la scheda), che mal si adatta al 3-5-2 di Antonio Conte. L’ex Sassuolo piace eccome alla Fiorentina, ma i meneghini vogliono monetizzare con il cartellino dell’ex Sassuolo, in più la concorrenza per l’esterno mancino è agguerrita. Prima si era parlato del Napoli, a cui, secondo corrieredellosport.it si sono aggiunte Atalanta ed anche la Roma, in cerca di un sostituto di Cengiz Under, in uscita dai giallorossi.