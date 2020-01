Politano alla Roma, Marotta smentisce. O forse no? Poco dopo l’affare è ufficiale

Matteo Politano è stato nel mirino della Fiorentina, ma adesso sembra destinato a vestire la maglia della Roma, con Leonardo Spinazzola che farebbe il percorso opposto. Prima di Inter-Cagliari di Coppa Italia, l’AD dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato dalla RAI, ha chiuso e subito dopo riaperto leggermente allo scambio:

Conferme? No. Perchè sono ipotesi. Sono ipotesi alle quali assistiamo e con le quali conviviamo in questa finestra di mercato che non è fatto di scelte ma di opportunità. Spetta a noi cogliere queste opportunità per crescere un gruppo che ha dato soddisfazioni.