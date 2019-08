Plastino: “Fiorentina e Bologna, tradizioni simili. Su Pulgar ci guadagna la Viola”

Il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino ha risposto alle domande degli ascoltatori:

Pulgar? La Fiorentina ci guadagna, il Bologna ci perde, ma non mi sembra che la società rossoblu sia mal gestita. Bisogna vedere chi verrà preso al posto del cileno. In ballo ci sono due società di grandissima tradizione, non vedo grande differenze tra loro.