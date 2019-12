Pjaca, non tutto è perduto: può essere il jolly della Juventus per arrivare a Tonali

Marko Pjaca è pronto a ripartire. Dopo il brutto infortunio di Firenze, che lo ha costretto ad un altro lungo stop, è quasi tempo di ricominciare. Secondo Tuttosport, l’ex viola potrebbe essere una della carte in mano alla Juventus per arrivare a Tonali. Il centrocampista del Brescia piace molto, anche alla Fiorentina in realtà, ma i bianconeri spingono forte. Paratici avrebbe intenzione di inserire il croato nell’affare per abbassare il prezzo.