Pioli lo scarica, Paquetà lascia il Milan e l’Italia: il suo futuro sempre in Europa?

Nel Milan non c’è più spazio per Lucas Paquetà. Sembrerebbero voler dire proprio questo le dichiarazioni di Stefano Pioli, tecnico rossonero. Il brasiliano era stato escluso dalla lista dei convocati per la partita di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

Ha qualche difficoltà per le posizioni che prendiamo in campo, è un giocatore con caratteristiche particolari, vediamo cosa ci dirà il mercato.

In questi caldi giorni di mercato – riporta calciomercato.com – non bisogna escludere nessuna opzione, ma a oggi è difficile pensare a un ritorno di fiamma della Fiorentina, che a gennaio aveva bussato alla porta di Casa Milan. Per Paquetà resta in piedi l’ipotesi estero, difficilmente in Brasile, con ogni probabilità in Europa. Il Valencia negli ultimi giorni si è informato, con la supervisione di Jorge Mendes, ma il club spagnolo non ha grande disponibilità economica. Il Milan dalla cessione di Paquetà vuole incassare 22-23 milioni di euro, per scongiurare una minusvalenza- Di questo è stato avvisato il Lione, che si è fatto sentire con insistenza nell’ultima settimana. Paquetà è un pallino del direttore sportivo Juninho Pernambucano, il quale, senza i soldi dell’Europa, ha bisogno di cedere prima di presentare una proposta ai rossoneri. In uscita Depay, direzione Barcellona.