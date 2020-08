Piatek obiettivo n°1 per l’attacco. Aspetti positivi e difficoltà: il punto sulla trattativa

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, su La Repubblica, scrive di Krzysztof Piatek (SCHEDA), obiettivo di mercato della Fiorentina. E’ lui l’obiettivo più caldo per rafforzare il reparto avanzato a disposizione di Iachini, anche se l’operazione non è affatto semplice. Pesano i 28 milioni di euro spesi solamente a gennaio dall’Hertha Berlino per prelevare l’attaccante polacco dal Milan, cifra che spinge la società tedesca a privarsi del giocatore solo a determinate condizioni. I presupposti per la buona riuscita dell’operazione però ci sono: a Piatek l’idea di tornare in Italia piace e Firenze è una destinazione a lui molto gradita.

L’Hertha al momento non fa sconti e chiede gli stessi 28 milioni sborsati nell’ultimo mercato invernale, mentre la Fiorentina per ora è ferma all’idea di un prestito oneroso che potrebbe diventare obbligo di riscatto dopo un certo numero di presenze. Nei prossimi giorni gli sforzi degli uomini mercato viola saranno concentrati proprio sul centravanti ex Genoa. Oltre alla resistenza dell’Hertha Berlino, servirà anche trovare un’intesa sull’ingaggio. Piatek guadagna quasi 4 milioni di euro, un aspetto da non sottovalutare. L’attaccante polacco però potrebbe anche ridursi in parte l’ingaggio pur di vestire la maglia viola, venendo in parte incontro alle esigenze dalla Fiorentina.