Pezzella: la Fiorentina chiede 20 milioni. Il Milan potrebbe abbandonare la trattativa

Anche German Pezzella potrebbe diventare uomo mercato. La Fiorentina chiede 20 milioni per il capitano. La stessa richiesta che ha spinto il Milan ad abbandona la pista Lovren. Mercoledì l’agente dell’argentino ha incontrato i dirigenti rossoneri. Come scrive La Gazzetta dello Sport, se la domanda della Fiorentina resta questa, difficilmente la trattativa potrà proseguire. Pare che il club viola abbia supervalutato il suo capitano per fare capire che lo ritiene incedibile.