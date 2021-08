Pezzella in bilico: è nel mirino di due club di Serie A

Il contratto di Pezzella scadrà nel 2022

Il Torino cerca rinforzi in difesa. Uno degli obiettivi è German Pezzella, capitano della Fiorentina, contratto in scadenza nel 2022. La concorrenza, scrive Tuttosport, è rappresentato dal Cagliari, alla ricerca di un uomo forte nel caso, ora probabile, in cui non riuscisse a confermare Godin (lo vuole il Besiktas). L'altro profilo seguito è quello di Caldara che il Milan è disposto a dare nuovamente via a titolo temporaneo dopo il prestito all'Atalanta nella scorsa stagione.