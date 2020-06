Pezzella, il Valencia propone uno scambio. No secco di Pradè

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo AS, il capitano della Fiorentina German Pezzella resta un obiettivo primario del Valencia. Il club iberico, al centro di numerose difficoltà finanziarie, non avrebbe però il budget necessario per soddisfare le richieste economiche della Fiorentina. Per questo motivo sta impostando un mercato di scambi e ci proverà anche con il club gigliato. Nella lista dei cedibili ci sono; il portiere olandese Cillesen e l’attaccante francese Gameiro. La sensazione è che nessuno dei due nomi possa interessare a Pradè e Barone. A meno di ulteriori rilanci la trattativa sembra destinata ad arenarsi in partenza.