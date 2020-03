German Pezzella, difensore della Fiorentina, può lasciare la Viola in estate. Come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli continua nel suo corteggiamento per il centrale argentino, capitano del club toscano e seriamente pronto a partire nel mese di giugno. Ricordiamo che la società viola vorrebbe puntare su un centrale con capacità di impostare l’azione con la palla al piede.