Petagna, si inserisce anche il Milan. Piatek, ok al prestito ma i rossoneri preferiscono la Germania

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, che nei prossimi giorni si unirà al gruppo milanista, rivoluzionerà tutta la squadra rossonera, ma soprattutto l’attacco dove, secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera, la priorità in questo momento è la cessione di Kris Piatek (LA SCHEDA). Il club di via Aldo Rossi sarebbe disposto a cedere il polacco anche in prestito, ma più che in Italia (dove lo accoglierebbe anche la Fiorentina) il Milan vorrebbe spedirlo in Germania. In entrata i rossoneri sono su Petagna (LA SCHEDA) della Spal, altro giocatore che piace ai viola.