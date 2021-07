Pescara in pole per Illanes: “Trattativa non chiusa, servirà qualche giorno”

Il difensore argentino, di proprietà della Fiorentina, giocherà ancora in Serie C la prossima stagione. Ma non è ancora fatta

Redazione VN

Dopo il prestito dello scorso anno all'Avellino Julian Illanes, difensore argentino di proprietà della Fiorentina, potrebbero presto riaprirsi le porte della Serie C. Su di lui infatti c'è il Pescara per il quale ha preso la parola il presidente Daniele Sebastiani: "Oggi c’è stato un vertice con la Fiorentina - dice a PescaraSport24 -, ma la trattativa non è chiusa. Occorrerà qualche giorno".