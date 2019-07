Come svela Tuttomercatoweb.com, Mattia Perin è vicinissimo al Benfica, tanto che il presidente della squadra della capitale portoghese, Luis Felipe Vieira, sarebbe a Torino per un incontro con la Juventus, atteso nelle prossime ore. Dovrebbe presenziare naturalmente anche l’agente Alessandro Lucci, l’agente del portiere, in passato accostato anche alla Fiorentina.