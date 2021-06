Per la trequarti spunta anche l’idea Quaison: altro duello con la Roma?

Fiorentina a caccia di rinforzi dalla trequarti in avanti: sondato anche l'ex giocatore del Palermo (a parametro zero)

L'ex Palermo Robin Quaison e un futuro ancora tutto da scrivere. In scadenza di contratto col Mainz, l'attaccante svedese - tra i convocati della sua Nazionale per l'Europeo - è ancora alla ricerca dell'offerta giusta. Nell'ultima Bundesliga Quaison, classe '93, ha realizzato sei gol e tre assist vincenti. Numeri ed età da giocatore che a costo zero è certamente un affare: nelle scorse settimane contatti con la Roma, un sondaggio è stato effettuato anche dalla Fiorentina. Lo riporta tuttomercatoweb.com. Le due squadre duellano anche per Sergio Olivera, in vantaggio...